Reggina: vertice in società, ci sarà anche il presidente Gallo

E’ previsto per domani l’arrivo in città del presidente Luca Gallo. All’ordine del giorno una serie di punti che riguardano la programmazione della prossima stagione tra prima squadra, settore giovanile, incarichi dirigenziali.

La stagione da poco conclusa passerà al vaglio della nuova società. Analisi approfondite su quanto prodotto, errori commessi, esperienze che serviranno e torneranno utili per quello che sarà il futuro.

Insieme al massimo dirigente vi saranno anche il DG Andrea Gianni e il DS Massimo Taibi. Abbiamo detto dei tanti argomenti che verranno trattati, con la priorità riservata alla scelta del nuovo allenatore, in qualche modo individuato come profilo, ma per il quale non è stato ancora fatto l’affondo definitivo.

Stefano Colantuono e Mimmo Toscano gli obiettivi. Caratteri diversi ma accomunati dalla stessa caratteristica, quella di essere vincenti. Profili ideali per una società che punta ad un campionato di vertice. Vedremo, intanto, quello che verrà fuori dall’incontro di domani.

