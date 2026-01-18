Reggina-Vibonese: le formazioni ufficiali. Ci sono due importanti novità
Ferraro pedina inamovibile al centro dell'attacco
18 Gennaio 2026 - 13:28 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Vibonese, gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie D girone I.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, D. Girasole, R. Girasole, Distratto; Salandria, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Polito
A disposizione: Summa, Adejo, Bevilacqua, Ragusa, Lanzillotta, Laaribi, Guida, Sartore, Macrì
VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Dick, Brunetti, Caiazza, Montenet; Keita, De Salvo, Di Gilio; Balla, Sasanelli, Coulibaly. All. Capodicasa
A disposizione: Marano, Marrale, Carnevale, Santoro, Ciprio, Marafini, Loza, Bonotto, Azzara
Arbitro: Marco Tavassi (Tivoli). Assistenti: Nicola Giancristofaro (Lanciano), Gianmarco Amato (Aprilia)