Reggina-Vibonese in chiaro. E intanto gli abbonati protestano

La Reggina ha indetto la “Giornata Amaranto” nella domenica in cui Barillà e compagni affronteranno la Vibonese. La notizia ha provocato fortissime reazioni sui social, in modo particolare nella pagina ufficiale del club dove è avvenuta la comunicazione. Gli abbonati non ci stanno e chiedono venga rivista la decisione, ritenuta inopportuna e avvenuta nei tempi sbagliati. Dopo quel successo straordinario contro il Sambiase e il coinvolgimento di 1500 tifosi amaranto presenti, sin da subito si è parlato di un Granillo da riempire magari attraverso anche delle promozioni. La decisione assunta dalla società, invece, è andata verso un’altra direzione.

Leggi anche

Reggina-Vibonese in chiaro

Intanto, come comunicato qualche mese addietro, ci sarà la possiibilità di assistere al match in chiaro attraverso la diretta che sarà trasmessa su Vivo Azzurro TV, l”app della FIGC.