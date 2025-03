Reggina: l’affetto per Trocini che neppure il tecnico sa spiegarsi

Nel corso dell’intervista rilasciata a RadioVideo Touring, con mister Trocini si è parlato anche dell’affetto e la stima nei suoi confronti da parte dei tifosi: “Non mi aspettavo tutto questo affetto da parte dei tifosi. E’ una cosa che mi riempie di gioia, provo un qualcosa che non so spiegarmi. Non uso alcun metodo, faccio tutto con spontaneità, lavoro con un grande gruppo di lavoro tra calciatori, staff e società. Con quest’ultima, dopo l’estate scorsa, sta filando tutto liscio.

Lo scorso anno quel periodo molto complicato ci ha dato la possibilità a tutti di crescere, mi trovo bene, sono a mio agio. Non so dirvi del perchè di tutto questo affetto, quello che posso dire, invece, è che sono fiero, orgoglioso di rappresentare questa città e di essere vicino a questi ragazzi che vi posso garantire vanno elogiati perchè ci mettono cuore, anima, passione, personalità. Li vedo ogni giorno e qui succede qualcosa che difficilmente trovi da altre parti”.