Reggina, pareggio amaro. Diverse occasioni da gol, una clamorosa

Atteggiamento sicuramente diverso, tanto possesso palla, diverse occasioni da gol di cui due clamorose, una incredibile quella fallita da Ragusa solo davanti al portiere. E così la Reggina torna dalla trasferta di Vibo con un pareggio che sicuramente sta stretto ma ha solo da recriminare con se stessa per i tanti sprechi soprattutto nella seconda parte dell’incontro. Mister Trocini le ha provate tutte, compreso il contemporaneo schieramento di Montalto e Ferraro, ma la Vibonese a denti stretti è riuscita a difendere il risultato di parità. Dalla Reggina, con quel reparto offensivo, in fase realizzativa ci si aspetta molto di più. Si torna in campo mercoledi sera in occasione del turno infrasettimanale contro la Gelbison, battuta in casa dalla Nissa. Oggi meglio non guardare la classifica. Davanti agli amaranto tante squadre.

Primo tempo

Recuperato Lagonigro, mister Trocini conferma molti degli undici schierati nella gara vinta con la Nissa, ma c’è anche qualche novità. Linea difensiva composta da Palumbo a destra, in mezzo Blondett e Girasole e il giovane Gatto a sinistra. In mezzo Laaribi, Barillà e il recuperato Porcino, davanti il volto nuovo rappresentato da Grillo al posto di Ragusa, poi Di Grazia e Ferraro di punta.

All’ottavo minuto grande occasione da rete per la Reggina con Gatto che dalla sinistra trova Di Grazia, pallone in area toccato da Barillà, ma sotto porta Ferraro non riesce a buttarla dentro. Buono l’atteggiamento degli amaranto nella primissima parte di gara. Al quindicesimo Palumbo in verticale lungo su Ferraro, il portiere Ferilli esce a vuoto e la sfera colpita di testa, sfiora il palo.

Alla mezz’ora grande inserimento di Barillà su cross di Porcino. Di testa il capitano lambisce il palo. Altra occasione per gli amaranto. Sul ribaltamento, si deve superare Lagonigro sulla conclusione ravvicinata di Balla, dopo una bella giocata sulla trequarti. Parata decisiva del portiere amaranto. Al trentacinquesimo posizione dubbia di fuorigioco di Ferraro, lanciato a rete da un ottimo assist di Gatto, azione fermata. L’esterno un attimo dopo viene amminito per un fallo a metà campo. A due dalla chiusura, dopo una uscita coraggiosa, Lagonigro subisce fallo e chiede per due volte l’intervento dei sanitari. E’ sofferente.

Secondo tempo

La seconda parte dell’incontro si apre con la prima sostituzione, Boschi al posto dell’infortunato Lagonigro. Al primo minuto Barillà si procura un calcio di punizione, ci prova Ferraro ma il suo tiro è lentissimo, para facile Ferilli. Un contropiede micidiale quanto casuale quello che lancia Ferraro verso la porta avversaria tutto solo, l’attaccante inseguito è costretto a defilarsi e poi conclude, fuori.

Fuori Barillà e Di Grazia, dentro Montalto e Ragusa, amaranto molto offensiva e per la prima volta con il doppio centravanti. Incredibile errore di Ragusa lanciato benissimo da Montalto. Solissimo e davanti al portiere manda la palla fuori, errore inspiegabile. Entra anche Mungo per Laaribi. A quindici dalla chiusura è proprio Mungo a lanciare Ferraro, l’attaccante si invola e conclude malissimo.

Ancora una volta stremato, esce dal campo Ferraro al suo posto Correnti, a sette dalla chiusura. Succede poco altro fino alla fine, 0-0 il risultato finale.