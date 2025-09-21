Reggina, Girasole: ‘Bisogna stare tranquilli’. Il pensiero sull’arbitraggio

Prestazione di grande sicurezza quella del difensore Girasole che anche questa volta ci ha provato sulle palle inattive creando scompiglio nell’area di rigore avversaria. Il reggino ai microfoni di radio Febea:

“L’impressione è che oggi siamo stati aggressivi, corti, tante palle gol ma non siamo riusciti a sbloccarla e ne abbiamo concesse poche. A livello prestazionale abbiamo fatto passi in avanti, si lavora per crescere ancora. Dovevamo fare meglio dopo le tante occasioni create, ma è andata così. Il direttore di gara ha arbitrato bene, la cosa che gli rimprovero è sui calci piazzati, non si può marcare in quel modo.

Gli avversari non guardavano la palla ma andavano su di noi, maglie tirate, tanti giocatori a terra. Peccato perchè secondo me ha fatto un buon arbitraggio. Le prime partite non sei mai al cento per cento della condizione, più si gioca e meglio è, a partire da mercoledi. Bisogna stare tranquilli, oggi per esempio nulla può essere rimproverato a questa squadra, è normale che tutti vogliamo i tre punti ogni gara, ma le soddisfazioni arriveranno“.