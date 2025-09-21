Reggina, Trocini: ‘Tutti i parametri sono in crescita, ma bisogna buttarla dentro’

Gol sbagliati in maniera clamorosa e pareggio che consegna alla Reggina solo un punto, con la squadra amaranto al momento distante dalla vetta. Ai microfoni di radio Febea mister Trocini: “Meritavamo di portare a casa i tre punti, abbiamo dominato concedendo solo una palla gol ad una squadra forte come la Vibonese. Ho visto i ragazzi in crescita, c’è stata la volontà per vincerla, poi bisogna buttarla dentro.

Leggi anche

Quello che mi interessava era vedere il gruppo crescere, la prestazione. Ovviamente il risultato non ci soddisfa, c’è stato un nostro dominio soprattutto nel secondo tempo, il pareggio ci sta stretto. E’ stato diverso l’atteggiamento, abbiamo modificato la fase di non possesso, peccato non averla portata a casa. Andiamo avanti e rimaniamo equilibrati nei giudici. Abbiamo spinto per vincerla, ho inserito anche Montalto, volevo furbizia, scaltrezza, una soluzione che si può vedere in futuro. Tutti i parametri sono in crescita, l’unica cosa che non va bene è il risultato. Adesso si torna in campo, non c’è tempo per rammaricarsi. Grillo per Ragusa? Ci sono tanti giocatori forti, spesso si decide in base ai dettagli. Per Lagonigro una forte contusione, speriamo nulla di grave”.