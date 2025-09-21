City Now

Serie D: riscatto immediato per la Nissa. Reggina fermata sul pari. Risultati e classifica

Amaranto con soli quattro punti dopo tre giornate. Avvio inaspettato

21 Settembre 2025 - 18:03 | Redazione

Vibonese Reggina ingresso

La Reggina guadagna il primo punto in trasfertapur avendo cercato fino alla fine la vittoria. Diverse palle gol sprecate di cui una clamorosa con Ragusa. Vince la Nissa sul campo della Gelbison, vittorie in trasferta anche per Gela e Sambiase.

I risultati della giornata

Vigor Lamezia – Enna 3-0

Gelbison – Nissa 1-2

Messina – Gela 0-2

Ragusa – Sambiase 1-2

Savoia – Paternò 4-1

Vibonese – Reggina 0-0

Favara – Milazzo 1-0

Nuova Igea – Acireale 2-0

Sancataldese – A. Palermo 1-1

La classifica

Gela 7

Nuova Igea 7

Favara 7

Vigor Lamezia 6

Savoia 5

Vibonese 5

A. Palermo 5

Reggina 4

Gelbison 4

Nissa 4

Sambiase 4

Milazzo 2

Enna 2

Sancataldese 1

Acireale 1

Ragusa 1

Paternò 1

Messina (-14) -10

RegginaReggio Calabria Calcio