Serie D: riscatto immediato per la Nissa. Reggina fermata sul pari. Risultati e classifica
Amaranto con soli quattro punti dopo tre giornate. Avvio inaspettato
21 Settembre 2025 - 18:03 | Redazione
La Reggina guadagna il primo punto in trasfertapur avendo cercato fino alla fine la vittoria. Diverse palle gol sprecate di cui una clamorosa con Ragusa. Vince la Nissa sul campo della Gelbison, vittorie in trasferta anche per Gela e Sambiase.
I risultati della giornata
Vigor Lamezia – Enna 3-0
Gelbison – Nissa 1-2
Messina – Gela 0-2
Ragusa – Sambiase 1-2
Savoia – Paternò 4-1
Vibonese – Reggina 0-0
Favara – Milazzo 1-0
Nuova Igea – Acireale 2-0
Sancataldese – A. Palermo 1-1
La classifica
Gela 7
Nuova Igea 7
Favara 7
Vigor Lamezia 6
Savoia 5
Vibonese 5
A. Palermo 5
Reggina 4
Gelbison 4
Nissa 4
Sambiase 4
Milazzo 2
Enna 2
Sancataldese 1
Acireale 1
Ragusa 1
Paternò 1
Messina (-14) -10