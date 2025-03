Reggina-Vibonese: prevendita fiacca, il dato attuale

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi che non si sarebbero registrati i numeri di Reggina-Siracusa in fatto di presenze al Granillo. Siamo a due giorni dalla sfida con la Vibonese e il dato sulla vendita dei biglietti è tutt’altro che esaltante.

E’ stata una settimana in cui si è perso del tempo con la “Giornata Amaranto“, prima indetta e poi cancellata, insieme alla possibilità di poter vedere il match in forma gratuita attraverso l’app della Lega Vivo Azzurro Tv che potrebbe aver indotto molti a decidere di non presenziare allo stadio. Le previsioni meteo neppure aiutano. Fino a qualche ora addietro non si era arrivati neppure a 600 biglietti acquistati.

Clamoroso il dato arrivato alle 9 di questa mattina nel settore ospiti: un solo biglietto venduto. Adesso siamo a quattro. Immaginiamo che fino alla chiusura si possa registrare qualche presenza in più…