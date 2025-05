Reggina-Vibonese: con la prevendita si viaggia a rilento. L’ultimo dato

Tra due giorni si scenderà in campo per la semifinale play off che vede di fronte Reggina e Vibonese (Granillo ore 16,00). In virtù del miglior piazzamento in classifica, la squadra amaranto avrà il vantaggio di poter giocare la sfida davanti al pubblico di casa e senza l’obbligo di vittoria, tenuto conto che se dovesse perdurare il risultato di parità anche dopo i supplementari sarà la squadra di Trocini ad andare in finale.

Leggi anche

Dopo una seconda parte di stagione trionfale e le beffa finale con il Siracusa promosso grazie al solo punto di vantaggio, si spera adesso di arrivare al professionismo non più dalla porta principale, ma attraverso il ripescaggio, ma l’unica strada che apre a questa possibilità è vincere appunto il play off.

Leggi anche

Società, tecnico e giocatori hanno chiesto una grande partecipazione di pubblico, dando per scontato che, come sempre, non mancherà quello della Curva Sud. Ma i primi due giorni di prevendita non hanno però segnato numeri significativi, visto che si viaggia alla media di 600 tagliandi al giorno, per un totale di 1200 biglietti venduti fino al momento. Si ricorda che essendo terminato il campionato, non valgono più gli abbonamenti.