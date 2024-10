Reggina-Vicenza: i convocati di Brocchi. Tantissime assenze e molti Primavera

In piena emergenza il Vicenza di mister Brocchi per la trasferta di Reggio Calabria. L’elenco è veramente lungo tanto da costringere l’allenatore biancorosso a convocare diversi calciatori della squadra Primavera. Lungo l’elenco degli assenti: Boli, Lukaku, Meggiorini, Pasini, Ranocchia, Bikel e Cappelletti per infortunio, mentre per squalifica non parteciperanno alla trasferta Diaw e Bruscagin. Tornano tra i convocati il portiere Confente, ex Reggina e il centrocampista Cester.

I convocati del Vicenza

Portieri: Confente, Contini, Grandi

Difensori: Brosco, De Maio, Lattanzio, Maggio, Padella, Sandon

Centrocampisti: Cavion, Cester, Crecco, Dalmonte, Djibril, Favero, Zonta

Attaccanti: Alessio, Da Cruz, Giacomelli, Mancini, Spiller, Teodorczyk