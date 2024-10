Reggina-Vicenza: troppe persone in tribuna. Procura Federale apre procedimento

Si vuole accertare che non sia stato superato il limite massimo consentito

“La Procura Federale ha aperto due procedimenti per violazioni al protocollo relative a Reggina-Vicenza e Avellino-Bari: ci sarebbero state troppe persone in tribuna”, scrive La Gazzetta dello Sport.

I due procedimenti di riferiscono rispettivamente alla trentatreesima giornata del campionato di Serie B e alla trentacinquesima di quello di C, turni giocatisi nel weekend da poco trascorso.