Reggina, vicinissimo accordo con un attaccante di esperienza

La Reggina continua a muoversi in lungo ed in largo in questo calciomercato. Dopo aver ufficializzato Nicolas Bresciani e Nicolò Bianchi nella giornata di ieri, il DS Massimo Taibi continua il moto perpetuo, e in queste ultime ore ci sono stati importanti sviluppi con l’esperto attaccante Reginaldo, ex tra le altre di Monza, Pro Vercelli e Trapani.

Il centravanti vanta in carriera anche oltre 150 presenze in Serie A con le maglie di Siena, Parma e Fiorentina.

Non sarà comunque lui il bomber da doppia cifra che Taibi vuole regalare a mister Toscano. Il diesse amaranto si getterà dunque ancora nel mercato.