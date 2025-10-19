Reggina-Vigor Lamezia: triste 0-0 alla fine del primo tempo e ancora fischi

I fischi che hanno accompagnato la Reggina all’ingresso in campo, sono gli stessi che hanno concluso la prima frazione di gioco con gli amaranto incapaci di creare occasioni da reti serie, nonostante un continuo possesso palla, ancora una volta sterile. Davvero troppo poco per una squadra che avrebbe dovuto fermamente reagire dopo la sconfitta nel derby con il Messina e contro un avversario modesto come la Vigor Lamezia, seppur comunque organizzato. Al momento i cambi operati da Trocini nell’undici iniziale non hanno prodotto risultati. 0-0 alla chiusura della prima frazione e Ferraro fuori per infortunio. Sono 3951 gli spettatori paganti di cui 250 ospiti. Il patron Ballarino ha lasciato lo stadio dopo i primi quarantacinque minuti.