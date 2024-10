Reggina: vincere anche con il Venezia per arrivare più sereni al 13 aprile

Tre punti d’oro quelli conquistati dalla Reggina sul campo del Perugia. Un calcio alla crisi speriamo in maniera definitiva, l’allontanamento dalla zona pericolosa della classifica e il momentaneo consolidamento all’interno della griglia play off, seppur con ancora sette partite da giocare. Si cercava il punto di svolta, deve necessariamente essere questo perchè siamo nella fase cruciale della stagione e anche il singolo punto da ora fino alla fine potrebbe essere di grande importanza. Peccato che la squadra non si possa giocare al meglio delle proprie possibilità la sfida di lunedi con il Venezia, dovendo rinunciare certamente al suo calciatore migliore per la discutibile ammonizione subita da Hernani, poi il ko di Gagliolo ed i dubbi sui recuperi di Pierozzi e Majer. Ma forze nuove e fresche potrebbero tornare utili, non è dispiaciuta per esempio la prestazione di Bouah come gli ingressi di Loiacono, Liotti e Bondo. Contro i lagunari si farà il possibile per conquistare altri tre punti seppur contro una compagine in forma e reduce dai sette punti conquistati nelle ultime tre gare. Alla Reggina altri tre punti servono intanto per irrobustire la propria classifica, ma anche per arrivare al primo appuntamento extra campo, quello con il TFN, il prossimo 13 aprile per la discussione del deferimento, in maniera più serena.

