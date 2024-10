Reggina, Viola: ‘Disposto a ridurmi l’ingaggio’

“Per l’attacco puntiamo su giocatori che conoscono la categoria e che sanno fare gol”. Più o meno questo il pensiero più volte dichiarato del Ds Taibi riguardo la costruzione della parte offensiva della squadra.

Ed in tal senso, dopo una serie di tentativi che si sono ripetuti negli anni, questa potrebbe essere la volta buona per un ritorno di Alessio Viola in amaranto. Lo si scrive da tempo, oggi le dichiarazioni del calciatore sulle colonne della Gazzetta dello Sport: “So di contatti tra la società e il mio agente. Pur di tornare in amaranto sarei disposto a ridurmi l’ingaggio”.