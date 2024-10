Reggina, Viola: ‘Il risultato non è onesto. Perdere al Granillo è un grande dispiacere’

“C’è rammarico perchè non era una gara che si doveva perdere. Il 3-0 non è risultato onesto, ci rimbocchiamo le maniche e non buttiamo quello che di buono si è fatto fino al momento. Forse abbiamo pagato in lucidità, andiamo avanti. La Cavese è una buona squadra, ma alla nostra portata, perdere al Granillo è un grande dispiacere, soprattutto per i tifosi, non molliamo nulla, in settimana ci rimetteremo a posto e proveremo a riprenderci i punti la prossima domenica.

Ci vuole pazienza per quello che mi riguarda per entrare in condizione, ero entrato motivato e credevo di poterla vincere questa partita, siamo stati colpiti a freddo in due battute, secondo me c’era un fallo su Kirwan sul primo gol. Assorbiamo il colpo ma ripeto non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo puntare a fare quanto più possibile fino alla fine del girone di andata, svoltando almeno a venti si cammina verso un percorso di mantenimento della categoria”.