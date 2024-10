Reggina-Viterbese: ancora un aggiornamento sui biglietti venduti

Bisognerà aspettare il percorso di questi due giorni e mezzo per capire quale sarà la risposta del pubblico reggino all’appello rivolto soprattutto dal mister Toscano sulle presenze al Granillo. La prevendita è partita con abbondante anticipo ma i numeri che si registrano in questo momento, non possono essere definiti entusiasmanti. C’è ancora tempo ovviamente e si spera davvero che la Reggina possa avere un contorno numeroso e caloroso oltre i soliti 8000-9000 tifosi sempre presenti. Ad oggi sono circa 1100 i tagliandi venduti, vedremo fino a domenica.

