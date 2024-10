Reggina-Viterbese: come vedere la partita del Granillo

Alternativa per coloro che non potranno assistere all'incontro dal vivo

La Juventus perde la sua prima partita stagionale, in Italia è la sola Reggina a mantenere ancora l’imbattibilità. Insieme a questo gli amaranto nel match contro la Viterbese, oltre all’aumento del bottino in classifica, potranno aggiungere altri record a quelli già conquistati come la nona vittoria su nove partite al Granillo, la diciottesima gara senza sconfitte e la decima vittoria consecutiva tra gare in casa e fuori.

Per coloro che non potranno venire allo stadio, unica possibilità per assistere alla gara è solo attraverso la piattaforma Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.