Reggina-Viterbese: la probabile formazione amaranto

Almeno un cambio per ogni gara. E’ questa fino al momento la caratteristica di mister Toscano nella scelta degli uomini da mandare in campo di domenica in domenica. Ed è assai probabile che anche per questo incontro ci sia almeno una novità rispetto all’undici precedente. La probabile formazione amaranto:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Bellomo, Corazza, Reginaldo. All. Toscano

