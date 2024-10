Reggina-Viterbese: buona impennata. Il dato biglietti al momento

Ci si avvicina sempre più a Reggina-Viterbese. Dopo l’ennesimo appello di Mimmo Toscano, c’è stata una interessante impennata per quello che riguarda la vendita dei biglietti nella giornata di oggi. Il dato di questa sera indica come quasi 2800 i tagliandi staccati, conteggio che esclude le promozioni verso gli Over 70 e gli Under 14 che avranno accesso gratuito in Tribuna Est, dove domani è previsto un bel colpo d’occhio.

La prevendita chiaramente sarà ancora aperta per la giornata di domani e fino a qualche minuto prima dell’inizio dell’incontro, quindi la possibilità di poter arrivare a 10.000.

