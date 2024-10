Reggina-Viterbese: prevendita, importante comunicazione della società amaranto

La Reggina 1914 informa che, a causa di disservizi di natura elettrica per lavori in corso Enel, sarà possibile, solo per oggi, effettuare i tagliandi relativi alla gara tra Reggina e Viterbese, valevole per la diciottesima giornata di campionato, presso la sede del club, sita in via Osanna 5/9. L’orario di apertura è fissato dalle ore 10 alle 13.

