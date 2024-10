La voce dei tifosi amaranto: “Buon gioco, si è ricreato il giusto entusiasmo”

Grande entusiasmo tra i tifosi che dopo il match che ha visto impegnata la Reggina contro il Vicenza. Tanti goal e molto divertimento che riaccendono la passione nei confronti della proprio squadra del cuore.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Samuele Latella (Under 16 Reggina):

“Ottimo inizio per la Reggina, buone prestazioni, dovremo confermare questo tipo di gioco è ancora presto per dare un giudizio complessivo”.

Nicola Cilione (tifoso della Reggina):

Francesca La Rosa (tifosa della Reggina):

“Una bellissima partita, speriamo di andare sempre così ed anche meglio. Reginaldo ci ha entusiasmato ma non solo lui tutta la squadra ci ha fatto proprio divertire”.

Ettore Pennestrì (tifoso della Reggina):

“Le magie di Reginaldo dimostrano che è un giocatore di grande spessore, affiancandogli un altro attaccante saremo nelle condizione di far molto bene contro qualsiasi squadra, complimenti a mister Toscano per come ha fatto giocare la squadra”.