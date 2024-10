Reggina, la voce dei tifosi amaranto: “Dobbiamo continuare così, dal Granillo non si passa”

La voce dei tifosi amaranto non si ferma più, altri pareri che fanno piacere e caricano ancor di più l’intero ambiente, acquisiti durante la festa della Reggina allo stadio “Granillo“.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Pietro Mafrica (tifoso della Reggina)

“Un’annata che ha svoltato gli ultimi rispetto i quattro campionati passati nell’inferno, la società precedente non poteva garantire un calcio professionistico. Questa serie C dobbiamo abbandonarla al più presto. Non ci sono rivali, tranne il Bari che però ha iniziato male, sembrano pochi 10 punti ma sono tanti visto che al Granillo difficilmente si sbaglia”.

Antonio Agostino (tifoso della Reggina)

“L’apporto del pubblico è stato fondamentale per il cambiamento, dal punto di vista strutturale la squadra è più pronta con giocatori esperti ed un’organizzazione importante. Gli avversari ci hanno preso le misure, la nostra rosa è buona considerando che siamo nel girone C il più ostico della serie C, dobbiamo mantenere questa marcia, sarà difficile, dovremo migliorare in tal senso”.