Alfredo Pedullà: la Reggina torna su Jallow e non molla Di Chiara

Cinque movimenti in entrata, tre dei quali potrebbero arrivare nel breve periodo. La Reggina vuole completare il suo organico con altri movimenti in entrata, questo quanto scrive il noto giornalista Alfredo Pedullà:

La Reggina ha intenzione di chiudere un tris: Cionek per la difesa, Folorunsho e Faty per il centrocampo. Ma intanto lavora sempre per l’attacco, non si è fasciata la testa per la decisione di Falcinelli che ha scelto la Stella Rossa. E nelle ultime ore è tornata con forza su Lamin Jallow, uno dei primissimi obiettivi di diverse settimane fa per l’attacco, che torna prepotentemente di moda, è in uscita da Salerno. E per la fascia sinistra la Reggina non molla Di Chiara del Perugia.