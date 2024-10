Il reggino Fabio Mordà ospite a “Detto Fatto” su Rai2

Incanta anche il pubblico di Rai2, con la sua performance di Michael Jackson, il reggino Fabio Mordà.

L’amore per la musica di Michael -si legge nella sua biografia- nasce fin da piccolo, quando il fratello Seby porta a casa uno degli album di Jackson (HIStory) prestatogli dalla zia. Fabio si innamora all’istante di quel ritmo e di quei suoni così speciali e fuori dall’ordinario e ha da subito la sensazione di ascoltare musica proveniente da un altro pianeta.

La sua prima esibizione risale al 2003. Da subito impressiona non solo il perfetto stile “Jackson”, ma anche la somiglianza e la presenza scenica. Definito il clone del Re del Pop, ottiene molto presto i primi successi e riconoscimenti, guadagnandosi spazio tra le TV ed i quotidiani Italiani, che dedicano a lui importanti articoli ed intere puntate con speciali sulla sua attività artistica.

Nella giornata del 31 ottobre, ospite nella trasmissione “Detto fatto” in onda su Rai2 alle 14:00 in occasione della festa di Halloween, Fabio ha ancora una volta dimostrato la sua bravura, interpretando Michael Jackson in uno dei pezzi più popolari: Thriller.

*foto profilo Facebook