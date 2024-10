Calcio a 5: il reggino Parisi convocato per il “Fifa Futsal World Cup 2024′

Per il reggino Gianluca Parisi, del quale vi abbiamo già raccontato del suo esordio con la Nazionale Italiana di Calcio a 5, arriva una nuova e più grande soddisfazione, la convocazione per il “Fifa Futsal World Cup 2024“. Il portiere è cresciuto nel settore giovanile dell’Asd Cataforio calcio a 5 Reggio Calabria ed oggi nella massima serie difende i colori del Sandro Abate Avellino.

Gli azzurri scenderanno in campo per confrontarsi contro la Slovenia (15 settembre) ad Eboli e la Spagna (20 settembre) a Guadalajara. E’ l’unico calabrese ad aver disputato un torneo Fifa. Una grande soddisfazione per l’estremo difensore, per il Cataforio che gli ha dato la possibilità di iniziare questo straordinario percorso e per la città di Reggio Calabria che vede così un suo atleta confrontarsi in una competizione di così alto livello.