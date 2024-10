Reggio, a breve riavrai il tuo campo Coni per le gare di atletica

Iniziative in atto per permettere di poter disputare nuovamente le gare al campo di Modena

E’ di questa mattina l’ultimo aggiornamento ‘social’ da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà, che sulla propria pagina annuncia dei notevoli passi in avanti in merito alla questione del campo Coni, situato in quel di Modena.

NOVITA’ SUL CAMPO CONI

Katia Arco, vincitrice della Corrireggio 2019, mi ha chiesto di interessarmi per risolvere la problematica del Coni. Abbiamo già attuato – annuncia il Sindaco – diverse manovre per poter restituire a Reggio la dimensione di campo sportivo e di atletica e non di semplice campo urbano. Sono stati realizzati nei giorni scorsi dei bagni, degli spogliatoi e attendiamo l’ok dell’Asp per consentire alle società sportive reggine e non, di poter disputare le gare di atletica al campo Aldo Penna di Modena. Speriamo di poter dare risposte positive già nei prossimi giorni.

