Reggio, accordo tra ufficio garante metropolitano ed Anci

Obiettivi dell’accordo, a costo zero per le finanze pubbliche, sono compiere e rafforzare la collaborazione sui temi inerenti l’infanzia e l’adolescenza

Continuano le sinergie socio-istituzionali messe su dall’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza. Nuovo partner è l’articolazione calabrese dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sia nella sua componente “senior” che in quella “junior”. Infatti, mercoledì 3 luglio, alle ore 11:30, presso la “Sala biblioteca” di Palazzo Alvaro, ci sarà la firma di un protocollo d’intesa fra lo stesso ufficio, l’Anci Calabria e l’Anci Giovani Calabria.

Obiettivi dell’accordo, a costo zero per le finanze pubbliche, sono compiere e rafforzare la collaborazione sui temi inerenti l’infanzia e l’adolescenza, privilegiare l’attuazione di politiche a favore dell’infanzia, promuovere il benessere ed i diritti dei minori nelle comunità locali attivando tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in un ottica di partecipazione attiva. Nello specifico, sono sette i punti che verranno dettagliatamente presentati mercoledì. Tra questi, il promuovere l’espressione della cittadinanza attiva dei bambini e degli adolescenti nella vita delle comunità locali, mettendo al centro dell’attenzione e delle scelte delle amministrazioni comunali i diritti dei minori e facendo in modo che il punto di vista dei bambini e dei ragazzi incida concretamente su tutti gli aspetti dello sviluppo locale, sociale, ambientale, educativo, urbanistico, eccetera.

E il promuovere iniziative di monitoraggio e raccolta dati sull’impegno dei Comuni della Città Metropolitana nei confronti dei minori, attraverso l’analisi degli investimenti e dei servizi, la valutazione dell’impatto delle scelte di governo amministrativo sui bambini, la raccolta e la diffusione di buone pratiche, la promozione di occasioni di confronto e diffusione delle prassi innovative. A sottoscrivere l’importante documento saranno il Garante Emanuele Mattia, il Presidente Anci Calabria Gianluca Callipo e il Coordinatore Regionale Anci Giovani Calabria Marco Porcaro, alla presenza del Vice Coordinatore Regionale Anci Giovani Calabria Salvatore Celi e della Coordinatrice Provinciale Anci Giovani Calabria Miriam Idone e del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà.