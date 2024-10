Reggio, aggressione Archi. Davi: ‘Intervenga Sindaco Falcomatà’

«In merito alla notizia dell’aggressione di Marcello Arcudi, avvenuta ad Archi nei giorni scorsi, auspico che intervenga il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, con un chiaro segnale di vicinanza nei suoi riguardi. Arcudi non si trova in un posto qualsiasi ma in una zona caldissima di Reggio ed è importante non lasciarlo solo in questa battaglie. Posso già confermare che nelle prossime ore sarò a Reggio a testimoniargli direttamente la mia vicinanza». Lo ha dichiarato Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca (RC) nonché imprenditore della comunicazione, in merito alle notizie dell’aggressione di Marcello Arcudi, pensionato ottantenne, avvenuta nelle ore scorse.