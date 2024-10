Reggio, al via gli interventi messa in sicurezza degli edifici scolastici

In aderenza alle principali linee di sviluppo e alle relative aree di intervento programmate, la Giunta comunale, guidata da Giuseppe Falcomatà, ha approvato la progettazione definitiva degli “Interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale”, finanziati dai Patti per il Sud, con una copertura finanziaria di un milione di euro.

Lo annunciano congiuntamente l’Avv. Armando Neri, Vice Sindaco della Città di Reggio Calabria, con delega ai Patti e l’assessore all’istruzione Anna Nucera mediante una breve nota stampa.

“Sono previste diverse attività di riqualificazione di edifici scolastici che necessitano tra l’altro di manutenzione degli impianti antincendi e dei relativi certificati di prevenzione incendi pertanto l’attuazione della misura è stata oggetto di un attenta ricognizione in sinergia con il settore lavori pubblici e l’assessorato all’istruzione comunale”.

Continua la nota:

“Dopo un’attenta ricognizione delle strutture scolastiche di cui il Comune è proprietario sono state individuate quelle che per esigenze improrogabili beneficeranno nell’immediato di un intervento prioritario sulla totalità dei plessi che secondo il prospetto progettuale complessivo saranno interessati dal contributo dei Patti per il Sud”.

“Rilevata la necessità e l’urgenza di realizzare l’adeguamento degli edifici scolastici cittadini, sotto il profilo strutturale e impiantistico alle vigenti normative di messa in sicurezza, la Giunta ha dunque provveduto ad approvare prioritariamente la progettazione esecutiva che interessa i plessi scolastici del Vittorino da Feltre, De Amicis, Spanò Bolani, Frangipane, Catanoso, Montalbetti” si legge nel provvedimento esaminato dall’esecutivo Falcomatà.