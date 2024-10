Natale si avvicina, il ‘regalo solidale’ di Ace Pellaro ai bambini di Reggio

Questa l’ultima proposta portata avanti dal Centro di medicina solidale Associazione Calabrese di Epatologia Onlus. Sulla pagina Facebook della struttura, che da anni aiuta i reggini (meno abbienti) a ricevere prestazioni sanitarie, è apparso un nuovo post. Una vera e propria sfida per i reggini che, se vorranno partecipare all’iniziativa, dovranno dimostrare rispetto verso gli altri e tanto, tanto cuore.

“Nel periodo pre-Natale, in orario di chiusura la stanza verrà lasciata aperta. Ognuno potrà andare a prendere uno o più giochi per i loro piccoli senza la vergogna dell’essere visti. Chiediamo la partecipazione di tutti, chiediamo di portare libri o giochi che avete in casa ma in buono stato oppure piccoli pensierini comprati.

Li potete lasciare presso il nostro centro..sarà premura nostra sistemarli negli appositi scaffali”.