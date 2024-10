Reggio, arrestato latitante. Si nascondeva in Renania

Domenica 9 giugno la Polizia tedesca, su indicazione della Stazione Carabinieri di Africo Nuovo (RC), ha arrestato il latitante STILO Rocco, 28enne, contiguo alla ‘cosca “MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA” di Africo, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 03.06.2019 dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Stilo è stato individuato a Neuwied, in Renania. I Carabinieri sono giunti alla sua localizzazione analizzando tutte le risultanze investigative pregresse disponibili sul suo conto, effettuando numerosi accertamenti documentali ed incroci di dati, verificando ogni possibile dimora dove potesse trovare ospitalità all’estero.

Grazie alla collaborazione con la polizia renana, avvenuta sotto il coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, si è quindi stretto il cerchio attorno al luogo dove STILO Rocco stava probabilmente pianificando di rimodulare la sua latitanza in ragione della condanna definitiva intervenuta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rapina aggravata, a seguito della quale il 19 maggio scorso la Procura di Reggio Calabria ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione per un’ulteriore anno e 8 mesi di reclusione, oltre ai 3 anni già scontati in regime cautelare tra il 2014 e il 2017.

La recente condanna ha evidentemente indotto STILO a sottrarsi alle ricerche, ritenendo la Germania un luogo sicuro. Tuttavia, le indagini immediatamente attivate dai Carabinieri non gli hanno consentito ulteriori margini di fuga e hanno interrotto sul nascere la sua latitanza.

Adesso l’arrestato dovrà scontare la pena in Italia, dove verrà estradato nel previsto termine di 90 giorni.