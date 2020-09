Reggio, arriva in città il nuovo corso di laurea in Ingegneria Informatica e delle APP

Una nuova opportunità di laurea arriva a Reggio Calabria. Grazie al Gruppo Universitario Telematico sarà possibile intraprendere l'innovativo percorso di laurea in Ingegneria Informatica.

Durata corso: 3 anni – Crediti: 180

L’indirizzo Ingegneria delle App del corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione forma professionisti in grado di progettare, simulare, realizzare, gestire e manutenere sistemi informatici e di controllo automatico. Forma inoltre abili sviluppatori e integratori di soluzioni hardware e software abilitanti l’Internet del futuro (Future Internet), quali Internet of Things, smartcities e smartgrids. Nel contesto produttivo italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese operanti in diversi settori industriali, appaiono di grande interesse le opportunità di lavoro che i laureati in Ingegneria Informatica e dell’Automazione possono trovare sia nel comparto produttivo sia in quello dei servizi di supporto e di consulenza.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, indirizzo Ingegneria delle App, consente l’acquisizione di competenze professionali necessarie per lavorare nei seguenti contesti: ›› industrie e aziende informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software ›› industrie per l’automazione industriale e la robotica ›› imprese operanti nell’area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori ›› imprese di servizi ››servizi informatici della Pubblica Amministrazione ›› imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture riguardanti l’acquisizione e il trasporto delle informazioni e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche ›› imprese di progettazione e realizzazione di applicazioni per dispositivi mobili.

DIDATTICA DEL CORSO

I laureati in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, indirizzo Ingegneria delle App: ››sanno applicare i metodi della matematica e delle altre scienze di base ››conoscono le diverse modalità di applicazione dei modelli, delle tecniche e degli strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi ››hanno le giuste conoscenze per svolgere esperimenti, condurre analisi e per organizzare e interpretare i dati a differenti livelli di aggregazione e sintesi ››sono in grado di progettare e comprendere il funzionamento dei sistemi di elaborazione, sia per gli aspetti hardware che software ››hanno acquisito competenze nel campo della progettazione e implementazione di applicazioni su dispositivi mobili e il loro impiego nell’ambito del Future Internet.

L’impostazione didattica del corso prevede che la formazione teorica sia accompagnata da esempi, applicazioni, lavori individuali e di gruppo. Accanto allo studio personale, assumono quindi notevole importanza anche: ››esercitazioni in aula telematica ››seminari ››preparazione di progetti individuali o di gruppo. Attività con valenza di tirocinio formativo completano il percorso accademico.

MATERIE DI STUDIO

1° anno:

Analisi matematica, Fondamenti di informatica, Complementi di matematica, Elettrotecnica, Fisica, Analisi numerica, Lingua inglese

2° anno:

Calcolatori elettronici e sistemi operativi, Interfacciamento utente e App, Programmazione di app I, Internet of Things, Fondamenti di automatica, Algoritmi e strutture dati, Elettronica dei sistemi digitali

3° anno:

Automazione industriale, Compatibilità elettromagnetica, Misure meccaniche e termiche, Ricerca operativa, Programmazione di App II, A scelta dello studente, Tirocinio, Prova finale

Insegnamenti a scelta dello studente:Sistemi elettronici per le misure, Computer Aided Design, Sistemi esperti e soft computing, Fisica tecnica, Economia e gestione aziendale

