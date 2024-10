Reggio, l’associazione bit01 riporta ufficialmente il Linux user group

L’associazione culturale bit01 riporta a Reggio Calabria il gruppo che diffonde la cultura dell’ Open-Source e del sistema operativo Linux. Saranno organizzate delle attività volte alla conoscenza e alla sperimentazione di hardware/software.

Il Presidente Francesco Ressa intervistato da CityNow ha spiegato:

“Siamo particolarmente fieri di essere diventati LUG ufficiale per la città di Reggio Calabria. Con i nostri responsabili, organizzeremo dei laboratori teorico/pratici utili a diffondere la cultura Open-Source e Linux. Un grazie particolare al presidente di ILS ( Italia Linux Society) per averci scelto come rappresentanti per la diffusione della cultura Linux e Open-Source”.