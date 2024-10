Reggio, oltre 1000 bambini coinvolti nel progetto UNICEF: ‘Diritto al gioco’

Oltre mille bambini della Provincia di Reggio Calabria sono stati coinvolti nel progetto “PLAY! SCENDI A GIOCARE CON NOI” avviato sul territorio metropolitano di Reggio Calabria facendo rivivere i cortili dei condomini ed i quartieri a momenti di aggregazione tra pari età.

La scelta del periodo estivo, inoltre, ha consentito di sperimentare e documentare buone prassi che ci permetteranno di mettere a punto protocolli utili anche alla riflessione sulla riapertura delle scuole.

“Il gioco come antidoto alla solitudine e volano della relazione educativa: questo è lo spirito del Progetto. Per non rischiare diseguaglianze territoriali che potessero tradursi in discriminazioni nell’accesso ai servizi, abbiamo pensato alla partecipazione di tanti bambini e i ragazzi, coinvolgendo soprattutto alcune periferie più fragili per deprivazione socio-ambientale”. Ha affermato Francesco Samengo, Presidente Nazionale del Comitato Italiano dell’UNICEF e ad interim per la Calabria.