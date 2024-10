Reggio, bando per il Piano di Gestione del Verde Urbano

Si informano i professionisti interessati al bando di gara per l’affidamento del servizio di redazione del Piano di Gestione del Verde Urbano di proprietà del Comune di Reggio Calabria che la Stazione Unica Appaltante Provinciale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, mediante avviso pubblicato sulla G.U.C.E 2018/S 150 del 07/08/2018, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte relative all’appalto in argomento, fissato per le ore 12,00 del giorno 07/09/2018.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il portale della S.U.A.P. al seguente indirizzo:

Bando di gara e relativo disciplinare sono riportati alla sezione Link del presente avviso.