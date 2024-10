Reggio Bene Comune: “Fridays for future, urge la dichiarazione di emergenza climatica”

Gli stravolgimenti climatici globali rischiano di compromettere ad ogni livello ed in modo irreversibile il delicato equilibrio planetario appeso ormai al filo delle decisioni dei “big” dell’economia mondiale.

L’encomiabile lavoro di Greta Thunberg è esempio ma al contempo appello per tutti noi affinché venga garantito responsabilmente un futuro dignitoso sia alle nuove generazioni che alla Natura stessa.

Dobbiamo fare i conti con modelli distorti prodotti solo da avidità di potere ed esistono ormai poche opzioni; la coscienza detta un imperativo categorico: fare tutto il possibile ora!

La questione di fondo è trasformare radicalmente il modello di sviluppo che non può e non deve essere mai più a discapito del nostro ecosistema; sia in termini di depauperamento che di annientamento vero e proprio delle risorse ( vedi le foreste).

Siamo convinti dunque che anche a livello locale ci si debba attivare per porre in essere scelte sostenibili nell’ambito delle politiche energetiche, dei trasporti, del dissesto idrogeologico, della depurazione e di tutto ciò che possa essere convertito in senso ecologico.

Per tali motivi facciamo nostra e rilanciamo l’istanza dei Verdi cittadini (già inoltrata al Sindaco nel luglio scorso) per far ratificare formalmente la “dichiarazione di emergenza climatica” anche dal Comune di Reggio.

Sulla scorta di tale sottoscrizione, infatti, ci si impegna entro sei mesi ad attivare quelle azioni e quelle scelte amministrative nei settori suindicati al fine di percorrere una strada che, a nostro avviso, deve progressivamente e nel più breve tempo possibile raggiungere la soglia dell’ impatto zero.

Sono queste le ragioni per cui saremo presenti alla manifestazione cittadina di venerdi non solo per sostenere la grande opera di sensibilizzazione globale già in atto ma anche e soprattutto per riuscire a incidere concretamente (assieme a tutti i soggetti che condividono questi obiettivi) anche sulle spesso drammatiche criticità ambientali locali.

Reggio Bene Comune

10 Idee per la Calabria

Laboratorio politico “Patto Civico”

Ethos Rc

Federazione cittadina dei Verdi