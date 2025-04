Basket, Wallace Carvalho: ‘Siamo pronti a rimetterci in corsa per la finale’

Dopo una semifinale combattuta e ricca di tensione contro Porto Torres, Wallace Carvalho, cestista brasiliano in forza alla Reggio Bic, guarda con lucidità e determinazione ai prossimi appuntamenti della serie. La sua analisi della situazione è chiara: la squadra ha ancora molto da dire e l’obiettivo finale resta alla portata.

“Il primo incontro è stata una partita dura”, ha dichiarato Carvalho. “Abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, ma non siamo riusciti a sfruttare al meglio la nostra tattica. Abbiamo commesso errori in difesa, aspetti su cui stiamo lavorando per correggerli“.

Nonostante la sconfitta iniziale, l’atleta non perde la fiducia nel potenziale del gruppo. “Affronteremo il prossimo match con tutta la forza possibile. Siamo convinti di poter recuperare e arrivare alla terza partita e rimanere in corsa per la qualificazione in finale“.

Il percorso della Reggio Bic in questa stagione è stato segnato da progressi costanti e buone prestazioni, come sottolineato dallo stesso Carvalho: “Stiamo disputando delle belle partite, con ottime prestazioni. Credo che stiamo crescendo passo dopo passo. È un campionato molto forte, e per me è stata un’esperienza incredibile, ricca di apprendimenti“.

Ora, la squadra è chiamata a dimostrare maturità e compattezza per ribaltare la serie. Carvalho non ha dubbi sullo spirito con cui affrontare le prossime sfide: “Dobbiamo rimanere concentrati ed uniti e continuare a lottare per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi“.

La palla passa ora al campo: la Reggio Bic è pronta a giocarsi tutto per inseguire il sogno della finale.