Basket: Reggio Bic e Farmacia Pellicanò ancora insieme

La Reggio Calabria Basket in carrozzina (Reggio Bic) conferma anche per questa stagione la partnership con la Farmacia Pellicanò come “Title sponsor”.

Una collaborazione che, iniziata nel 2019 con la partecipazione alla serie B, ha accompagnato il team fino alla massima serie, consolidandosi stagione dopo stagione.

La Farmacia Pellicanò, sotto la guida della Dottoressa Luciana, si è sempre dimostrata vicina al team, supportando non solo le attività nazionali ma anche quelle internazionali, come la partecipazione all’Eurocup, kermesse spettacolare che ha messo in evidenza la società amaranto e la città di Reggio Calabria a livello nazionale ed internazionale sfidando compagini in arrivo da tutta Europa. La Dottoressa Luciana, presente in prima persona giornalmente, si è sempre distinta per il suo sostegno incondizionato, essendo una delle prime e più appassionate tifose della squadra.

Grazie a lei, Luigi Riolo e tutto lo staff della farmacia, la Reggio Bic può contare su un supporto fondamentale anche in questa nuova stagione.