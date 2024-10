Reggio Bic, sabato in scena la prima gara playoff

È tutto pronto ormai in casa Reggio Bic. Sabato alle 14:30 al Palacalafiore andrà in scena la prima gara playoff contro i Campioni d’Italia in carica del Giulianova.

Per la compagine bianco amaranto sarà anche un occasione per rodare il roster in vista dell’Eurocup in programma dal 7 al 10 marzo sempre al Palacalafiore.

In scena, un appetitoso quarto di finale scudetto. Arrivano i campioni d’Italia in carica nel primo turno playoff, gli “Amicacci Giulianova” formazione guidata dal Ct della nazionale italiana Coach Carlo Di Giusto. I ragazzi di coach Antonio Cugliandro proveranno a dar filo da torcere agli abruzzesi come avevano fatto in precedenza contro la corazzata della Briantea Cantù.

“Ci stiamo preparando da ormai 10 giorni circa e stiamo bene fisicamente, per fortuna gli atleti stanno tutti abbastanza bene nonostante sia un periodo di virus – Ha dichiarato coach Antonio Cugliandro. Sarà una bella sfida e sarà la prima gara di play-off di due gare di andata e ritorno e chi vincerà andrà alle semifinali, ovviamente successivamente ai due scontri e sarà una gara molto difficile con tanti giocatori della nazionale italiana ci sarà anche il CT della Nazionale Carlo di Giusto che allena proprio il Giulianova.

Giulianova è un mix di atleti tra esperti e giovani talenti e quindi hanno qualcosa in più rispetto a noi che siamo una squadra totalmente di ragazzi giovani che, ovviamente, darà a loro qualcosa in più.

Tutto ciò è anche un modo per capire che differenza c’era tra i due raggruppamenti probabilmente per capire quanto possiamo dare filo da torcere a questo avversario titolatissimo – ha proseguito il tecnico. Sicuramente possiamo dire che le prime quattro squadre in Italia sono tutte quasi allo stesso livello, Cantù, Sassari,Santo Stefano e proprio Giulianova che è la campionessa detentrice dello scorso anno.

Sicuramente, questo sarà per noi, uno scontro per proibitivo però, noi proveremo a dare filo da torcere e cercheremo in tutte le maniere di poter portare a casa il risultato.

Sarà una sfida “Mission Impossibile”, ma è necessario e sfidante provarci“.

Dunque appuntamento sabato alle ore 14:30 al Palacalafiore ed eccezionalmente la partita sarà visibile anche attraverso i canali web della Fip e sul canale Twitch Italbasket, preceduta da un pre-partita dalle 14.05 a cura dell’Ufficio Comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, iniziativa che si rinnova dopo il bel successo della scorsa stagione in termini di visibilità per il campionato, che potrete raggiungere anche tramite la condivisione sulla nostra pagina Facebook.