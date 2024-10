La Reggio Bic presenta la stagione 2023/24. Tante presenze, riscontro ed affetto

Presente, infatti, un tavolo d’eccezione composto delle autorità cittadine e rappresentanti istituzionali: il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace, l’omologo del Comune, Paolo Brunetti, il consigliere delegato allo Sport di Metrocity Gianni Latella.

La delegata Fipic, nonché motore operativo della ReggioBic, Amelia Cugliandro, il Presidente Ilaria D’Anna e il Coach Antonio Cugliandro.

La giornata, moderata da giornalista Giovanni Mafrici ha mostrato tantissimi riscontri ed una sala affollata di addetti ai lavori, i partner del club, operatori della stampa e tifosi.

Sono stati presentati il roster, lo staff tecnico e sanitario e gli altri protagonisti della stagione.

A fare da cornice allo scenario la nuova divisa che accompagnerà la compagine bianco amaranto per tutta la stagione.

Tantissime le novità: molto apprezzati gli interventi dei due sindaci, Brunetti e Versace e del consigliere delegato Latella che si hanno ribadito quanto sia importante fare sport a queste latitudini e soprattutto avere il prestigio di militare nella massima serie, esprimendo la volontà di migliorare le condizioni dello sport in città con un focus sull’impegno profuso in tal senso in questi anni.

Metrocity, fattivamente, così come dichiarato dalla Dirigente Cugliandro ha contribuito, anche per questa stagione a rendere ancor più competitivo il cammino delle progettualità a marchio Reggio Bic.

Durante la conferenza conferma anche per il Main Sponsor che accompagna ormai da tanto tempo la Reggio Bic, Farmacia Pellicanò, realtà affermata in città.

Durante i vari interventi delle autorità e dello staff che hanno illustrato la programmazione della nuova stagione ormai pronta a partire, la delegata Fipic Cugliandro ha annunciato con grandissimo orgoglio e felicità, che Reggio Calabria è candidata ad ospitare l’Eurocup 2024.

Una lieta notizia dal carattere internazionale che sposa la carriera del Presidente D’Anna, già azzurra, e del Coach Cugliandro,oggi capo allenatore della Nazionale Bulgara di Basket in Carrozzina.

“Manifestazione importantissima, non solo in chiave prestigiosa per la Reggio Bic ma anche per la città di Reggio Calabria”, ha affermato la Cugliandro.

Potrebbe essere una grandissima occasione per la Reggio sportiva, che potrebbe così tornare ad ospitare eventi internazionali all’interno di un palasport che ormai da tanto tempo non vede manifestazioni così importanti, e che nella sua storia ne ha ospitate tantissime.

L’appuntamento ed i pensieri, adesso,volano al campionato.

Il 28 ottobre 2023 si giocherà la seconda partita di campionato e prima gara interna contro Roma, al Palacalafiore.