Reggio Bic: ritorna il playoff, sabato in campo in casa del Firenze

Non c’è stato molto tempo per ricaricare le batterie e riposarsi in casa Reggio Bic dopo la riuscitissima Eurocup 2024.

Reggio Calabria ha ospitato una delle tappe della manifestazione continentale, includendo, nel ruolo di host, realtà in arrivo da Spagna, Francia e Turchia.

Adesso, voltata pagine con il sorriso e grande orgoglio, è il momento di pensare nuovamente al campionato, allo spareggio playoff scudetto.

Sabato 16 marzo si giocherà gara due valevole per il quinto posto, contro le Volpi Rosse di Firenze.

Nella gara d’andata che ha visto i toscani vittoriosi con il risultato di 40 a 56, si era vista una Farmacia Pellicanò Reggio Bic deconcentrata.

Dunque, grande voglia di riscatto, provando ad emulare le belle prestazioni offerte in Eurocup (chiusa con due sfide alla pari giocate contro i campioni del Vigo, la super potenza Elan Chalon e le vittorie contro Lille e Vikifar).

Non sarà facile la rimonta per la compagine reggina.

La formazione Toscana, team dove opera anche il reggino Tonino Favano, ha dalla sua il gap di 16 punti a favore.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro, però, proveranno a dare il massimo per cercare un impresa importantissima.

Appuntamento dunque, sabato 16 marzo alle ore 14, e sul canale YouTube delle Volpi Rosse Firenze per seguire la gara in streamin