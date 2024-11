Farmacia Pellicanò Reggio Bic, arriva la terza vittoria consecutiva

Successo della Reggio Bic contro Porto Torres. Nel prossimo turno, i reggini affronteranno il Treviso in trasferta, puntando al poker di vittorie

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic continua la sua serie positiva, conquistando la terza vittoria consecutiva con una prestazione straordinaria contro il Porto Torres, vincendo in rimonta dopo una gara intensa ed equilibrata.

L’incontro ha visto i reggini confrontarsi con grande determinazione, restando sempre a stretto contatto con il team sardo che, pur cercando di prendere il largo, non è riuscito a distanziare definitivamente i padroni di casa. La partita si è rivelata un confronto serrato che ha messo in evidenza la grinta e la solidità della Reggio Bic.

Inizio gara e difficoltà iniziali

La gara si è aperta con un incisivo gioco da tre punti del capitano Sripirom, seguito dal libero aggiuntivo, portando subito in vantaggio i reggini. Dopo questa apertura promettente, è seguita una fase di studio tra le due squadre, tese e concentrate vista l’importanza del match. Porto Torres è riuscito a passare in vantaggio approfittando della situazione falli di Sripirom, costringendo coach Antonio Cugliandro a chiamare un timeout per calmare e riorganizzare i suoi.

Nel primo quarto, Reggio Bic ha mantenuto la concentrazione, recuperando con Sripirom e Pimkorn per arrivare all’11 pari. Tuttavia, un altro fischio arbitrale ha portato Sripirom al suo quarto fallo, obbligandolo alla panchina. Nonostante questo, la squadra ha chiuso il parziale in equilibrio, con un punteggio di 20-22 in favore del Porto Torres.

La rimonta nel secondo quarto

Il secondo quarto si è aperto con un break di 7-0 a favore degli ospiti, forzando coach Cugliandro a rischiare nuovamente Sripirom, nonostante i falli accumulati. Il capitano ha risposto con determinazione, portando i suoi in parità grazie anche ai canestri di Pimkorn. Purtroppo, un quinto fallo lo ha escluso definitivamente dalla partita. Nonostante l’assenza del capitano, i bianco-amaranto hanno mantenuto la concentrazione e, con una difesa attenta, hanno chiuso il secondo quarto in svantaggio di 44-49.

Il momento decisivo nel terzo e quarto quarto

Nel terzo quarto, la Reggio Bic, seppur orfana del proprio capitano, ha continuato a lottare, riuscendo a ridurre lo svantaggio grazie a una difesa incisiva e ai punti fondamentali di Juninho Clemente. Con il punteggio sul 61-66, la squadra ha mostrato grande carattere, arrivando a un solo punto di distacco sul 67-70 al termine del parziale.

L’ultimo quarto ha visto la Reggio Bic entrare in campo con determinazione, riuscendo a raggiungere il pareggio. La pressione dei reggini ha portato a numerosi errori degli avversari, inclusa l’esclusione per falli di Luszynski. Pimkorn e Clemente si sono distinti, segnando canestri decisivi che hanno spinto la squadra verso un parziale di 8-2, consolidando un vantaggio che i sardi non sono più riusciti a colmare.

Finale e prospettive future

Il Porto Torres ha tentato il recupero negli ultimi secondi, ma la Farmacia Pellicanò Reggio Bic ha mantenuto il controllo e chiuso la gara con un vantaggio di +8, segnando una vittoria storica che proietta i reggini nelle zone alte della classifica. Questa vittoria rafforza la fiducia della squadra, che ha dimostrato grande spirito di gruppo e determinazione.

Nel prossimo turno, i reggini affronteranno il Treviso in trasferta, puntando al poker di vittorie in un match che rievoca i gloriosi trascorsi del club amaranto.

Farmacia Pellicanò Reggio Bic:

Pimkorn 29, Likic, Carvalho 8, Ivanov, Blomquist 2, Clemente 38, D’Anna 1, De Horta, Sripirom 11, Messina

Coach: Antonio Cugliandro

GSD Porto Torres:

Hosseini 15, Oguz 7, Simula 2, Efeturk 33, Bobbato, Luszynski 18, Korkmaz 4, Ciciou 2, Langu

Coach: Mura

Parziali:

20-22, 24-47, 23-21, 22-11

Arbitri:

De Mattia e Mucella