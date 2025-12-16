Reggio Bic supera Treviso: il sogno Coppa Italia resta vivo

La Reggio Bic continua la sua rincorsa e centra un successo pesante contro Treviso, al termine di una gara intensa e combattuta. Due punti fondamentali che tengono aperta la porta delle Final Four di Coppa Italia e certificano il momento positivo della squadra di coach Cugliandro, sempre più solida e consapevole dei propri mezzi.

Non è stata una partita semplice, come sottolineato dallo stesso allenatore nel post-gara: ”È stata una gara difficile, come ci aspettavamo. Treviso non era la squadra vista nelle ultime due o tre uscite: è un’ottima squadra e lo ha dimostrato anche stasera. Facciamo i complimenti a loro, ma anche noi abbiamo disputato una buona partita“.

La Reggio Bic ha impostato il match su intensità e attenzione difensiva, provando a limitare i terminali offensivi più pericolosi degli avversari: “Abbiamo cercato di contenere giocatori come De Miranda e Gabriel Da Silva. In alcune situazioni ci siamo riusciti, in altre meno, ma con un Juninho così è davvero difficile marcarlo“.

Ed è proprio Juninho Clemente il grande protagonista della serata. Una prestazione definita “superlativa” dal suo allenatore, capace di fare la differenza nei momenti chiave e di trascinare l’intero collettivo. Ma i meriti non si fermano al talento brasiliano. Coach Cugliandro ha voluto elogiare il lavoro di tutta la squadra, in particolare dei più giovani: “Sono contento soprattutto del lavoro dei piccoli. Ivan… non so più come esprimermi nei suoi confronti. Dima ha fatto una grande partita e anche Joao sta iniziando a capire il campionato e a entrare bene nei momenti importanti“.

Segnali evidenti di un gruppo che cresce giornata dopo giornata, come conferma lo stesso tecnico: “Il gruppo sta migliorando tanto, comincia a giocare come vorrei, sia a livello offensivo che difensivo. Per forza di cose, quando lavori così, le vittorie arrivano. Abbiamo sofferto per almeno due quarti, ma poi con la nostra intensità e le transizioni siamo riusciti ad andare via, che sono le nostre caratteristiche“.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, una trasferta che vale moltissimo. A Giulianova la Reggio Bic si giocherà una fetta importante della stagione: “Sarà un dentro o fuori per la Coppa Italia. È una partita fondamentale e non lo nascondiamo. Giulianova è una grande squadra e sta facendo bene, ma ce la possiamo giocare. Nelle ultime quattro partite abbiamo dimostrato di essere cresciuti, stiamo segnando con continuità e difendendo meglio“.

La ricetta è chiara: riposo, concentrazione e continuità. La Reggio Bic è pronta a provarci fino in fondo. La Coppa Italia non è più solo un sogno.