Reggio Bic, vittoria di carattere contro Treviso: il sogno Final Four prende forza

Ilaria D’Anna: "Finalmente la squadra ha deciso di dimostrare che c’è e che il lavoro fatto in allenamento si è visto anche sul campo"

La Reggio Bic supera Treviso al termine di una gara combattuta e ricca di intensità, soprattutto nei primi tre quarti, prima di piazzare l’allungo decisivo che vale una vittoria fondamentale. Un successo che pesa non solo per la classifica, ma anche per il morale, perché alimenta concretamente la speranza di centrare le Final Four di Coppa Italia.

A raccontare il valore della partita è Ilaria D’Anna, che sottolinea come la gara sia stata anche un banco di prova importante: ”È stata una partita combattuta. Abbiamo testato anche nuovi quintetti, dando modo al coach di capire dove lavorare ancora di più per migliorarci. Il sogno c’è sempre, non si sa mai“.

La Reggio Bic ha saputo reggere la pressione in un match tutt’altro che semplice, mostrando compattezza e lucidità nei momenti decisivi: ”I ragazzi sono stati bravi con tutta la pressione che c’era, anche con un arbitraggio difficile. Abbiamo dimostrato che con la testa, la forza e soprattutto l’unione della squadra si può vincere“.

Nonostante Treviso si sia presentata con una rotazione ridotta, la squadra veneta ha confermato di essere un avversario ostico: ”Sapevamo che Treviso ci avrebbe dato filo da torcere, come sempre. Per questo dovevamo dare il massimo. Finalmente la squadra ha deciso di dimostrare che c’è e che il lavoro fatto in allenamento si è visto anche sul campo“.

Ora lo sguardo si sposta al prossimo impegno, una trasferta delicata che richiederà la stessa concentrazione: ”C’è ancora tanto da lavorare – conclude D’Anna – non dobbiamo mai sottovalutare nessuna squadra. Servono sempre testa, sostegno reciproco e fiducia in quello che facciamo. Forza e coraggio“.

La Reggio Bic continua così il suo percorso di crescita, con una vittoria che rafforza convinzioni e ambizioni. Il sogno Final Four è ancora vivo e passa anche dalle prossime sfide lontano da casa.