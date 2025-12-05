Reggio Bic, al PalaCalafiore arriva Vicenza: profumo di grande sfida

Clima da grande partita a Reggio Calabria. La Reggio Bic si prepara a tornare sul parquet del PalaCalafiore per un appuntamento che vale molto più di tre punti: sabato 6 dicembre, con palla a due alle ore 16:00, gli amaranto affronteranno la Wheelchair Basket Vicenza in una gara che ha già il sapore di uno scontro diretto nella corsa alle zone alte della classifica.

Una sfida intensa e significativa

La formazione reggina arriva all’appuntamento con determinazione e consapevolezza. L’obiettivo è chiaro: sfruttare il fattore campo e l’abbraccio del pubblico, da sempre una componente decisiva nelle gare interne. La Reggio Bic vuole imprimere ritmo, solidità difensiva e qualità nelle transizioni, elementi che hanno rappresentato finora i tratti distintivi del gioco amaranto.

Vicenza, però, è avversario di primissimo livello. Organizzata, fisica ed esperta, la squadra veneta sa come mettere in difficoltà qualunque formazione e si presenterà a Reggio Calabria con l’intenzione di giocare una partita concreta e combattuta. Si prevede un match equilibrato.

Diretta streaming

Per chi non potrà raggiungere gli spalti del PalaCalafiore, il match verrà trasmesso in diretta streaming su RTV e sulla pagina ufficiale Reggio Calabria Basket in Carrozzina, offrendo la possibilità a tutti gli appassionati di seguire l’incontro minuto per minuto.

L’appello

La società, però, rilancia l’invito al pubblico reggino: vivere la partita dal vivo resta un’esperienza unica e spesso determinante. Il calore della città, più volte protagonista nelle vittorie interne, potrà rappresentare un’arma fondamentale anche in questa delicata sfida contro Vicenza.

Sabato serviranno energia, cuore e sostegno: la Reggio Bic è pronta, il PalaCalafiore pure. Ora tocca ai tifosi colorare ancora una volta gli spalti per spingere gli amaranto verso una nuova, importante battaglia sportiva.