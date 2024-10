Reggio, buoni libro. Dieni: “Genitori disperati, situazione drammatica”

«Secondo le testimonianze di tanti genitori – continua la deputata 5 stelle –, il Comune non avrebbe ancora pagato le fatture dei Buoni libro per l’acquisto dei testi che i bambini delle scuole primarie hanno utilizzato nell’ultimo anno scolastico. I Buoni sono uno strumento di fondamentale importanza, perché permettono di ridurre in modo sensibile le spese per l’istruzione dei più giovani.

La situazione che si è venuta a creare in città è, dunque, a dir poco drammatica, dal momento che molti, moltissimi genitori versano in difficili condizioni economiche e, senza i Buoni libro, non sarebbero in grado di assicurare il corretto percorso scolastico dei propri figli».