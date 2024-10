Reggio, per l’Hospice Via delle Stelle obiettivo ampliamento posti letto

La proposta in seguito all'incontro tra il Presidente della FVDS e l’organizzazione sindacale Nursing Up

Nella giornata di Martedì 12 Marzo u.s., presso Hospice Via delle Stelle, si è svolto un incontro tra il Presidente della FVDS Dott. Vincenzo Nociti e l’organizzazione sindacale Nursing Up, nelle persone del Coordinatore provinciale Dott. R.Cetina, ed i dirigenti sindacali Dott. L.Scrivo ed Dott. A.Morabito coadiuvati dal Responsabile aziendale Sindacale A. Biasi.

L’incontro è stato richiesto dalla O.S. quale occasione di presentazione e per fare il punto sullo stato dell’arte dell’organismo succedaneo e alla presa in carico della nuova Presidenza, avvicendatasi da più di un anno alla guida della nota struttura sanitaria reggina. Durante la prima parte dell’incontro si è considerato sulle manovre economico gestionali che stanno permettendo alla struttura di uscire pian piano dalla situazione debitoria, supportate dalla sensibilità delle istituzioni reggine, ed ovviamente tramite il prezioso impegno dei lavoratori tutti, i quali, malgrado abbiano attraversato periodi difficili, hanno sempre prestato con abnegazione la loro opera nei confronti dei pazienti e dei loro parenti ospitati all’interno dell’Hospice in Via delle Stelle ed al loro domicilio.

A seguito del momento di cortese confronto si è potuta percepire una nuova spinta propositiva da parte della attuale governance, dalle cui parole evidenzia la propositività e la volontà di aumentare le prestazioni di assistenza domiciliare per i malati, insieme all’obiettivo dell’ampliamento dei posti letto/reparto, tesi a soddisfare le esigenze dei pazienti con particolarissime fragilità che spesso devono sottostare alle liste di attesa.

Ha quindi avuto luogo un confronto sui nuovi progetti che verranno realizzati a favore della FVDS, sui quali si è manifestato un condiviso entusiasmo per gli sforzi compiuti, con l’impegno che a brevissimo lasso temporale saranno resi pubblici, tra i quali si è sottolineato il nuovo sito internet in fase di rifinitura che contemplerà anche la pubblicazione del bilancio sociale e donazioni, ed altri traguardi raggiunti come l’assegnazione ed accreditamento da parte della A.S.P. di ulteriori 10 accessi giornalieri ai pazienti che potranno ricevere assistenza domiciliare: che da 30 passeranno a 40 die.

In conclusione: si precisa che, pur rimanendo alcune situazioni da limare e migliorare affinché si possa navigare in acque più tranquille, la Presidenza ha assicurato al NURSING UP, collaborazione fattiva con la garanzia dal parte della O.S. che ci sarà vigilanza sull’operato di questa Amministrazione a tutela dei lavoratori ed il lavoro degli stessi, nonché di assicurare e mantenere confortevoli le condizioni dei lavoratori e di conseguenza alti gli standard prestazionali ai cittadini della nostra città