Reggio, il Natale con Attendiamoci ODV è 'InStrada: giovani in piazza, InSiEME'

Di seguito il comunicato stampa dell’Associazione Attendiamoci ODV sulle prossime iniziative in programma.

L’Associazione Attendiamoci ODV è lieta di presentare l’evento “InStrada: Giovani in Piazza, InSiEME “, un’occasione unica per condividere la magia del Natale e vivere insieme momenti indimenticabili. L’appuntamento è fissato per il 19 dicembre dalle ore 17:00, presso Piazza San Giorgio al Corso, Reggio Calabria.

Cosa Aspettarsi?

Il cuore dell’iniziativa sarà il “Canto di Natale“, una fiaba musicale avvolta dalle dolci note di un’orchestra dal vivo. I giovani di Attendiamoci hanno dedicato tempo e passione per portare in scena un evento straordinario, un regalo alla città di Reggio Calabria. Oltre al tocco musicale, gli spettatori potranno immergersi in un mondo di divertimento con giochi interattivi, esibizioni musicali coinvolgenti e atmosfera festosa.

Quando e Dove?

L’appuntamento è fissato per il 19 dicembre, a partire dalle ore 17:00, in Piazza San Giorgio al Corso, Reggio Calabria. La location è stata scelta con cura per accogliere il pubblico in un’atmosfera incantevole, creando uno spazio aperto e sicuro per vivere insieme il Natale.

Chi Siamo?

Attendiamoci ODV è un’associazione dinamica e appassionata, da sempre a servizio del territorio, composta da giovani che credono nel potere della collaborazione e nell’importanza di contribuire al benessere della comunità. “InStrada” è il nostro modo di esprimere la gioia del Natale, condividendola con tutti coloro che vogliono unirsi a noi.

Partecipate e Condividete l’Allegria!

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo straordinario evento natalizio, portando amici e familiari per condividere insieme la magia delle festività. L’ingresso è gratuito, e l’atmosfera sarà arricchita dalla presenza di persone che credono nel potere della condivisione e della solidarietà.